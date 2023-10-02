Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında salı günü İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak. Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka Exxen'den yayınlanacak.
Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi Hakim Ziyech gelişmesi!
Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 19 puan toplayan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Mnachester United maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda, bu dev karşılaşma öncesi ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERERİ
Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.
Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.