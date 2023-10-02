Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü ile mücadele etti.
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk Şampiyonlar Ligi planını yaptı! Hedef Manchester United
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. mücadelesine çıkıyor. Cimbom, Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak. Okan Buruk'un aklında olan tek şey galibiyet. Tecrübeli çalıştırıcı 3 puan için planlarını yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.
Cimbom'da golleri Wilfried Zaha ve Hayrullah Bilazer (K.K) kaydetti.