GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk Şampiyonlar Ligi planını yaptı! Hedef Manchester United

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. mücadelesine çıkıyor. Cimbom, Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak. Okan Buruk'un aklında olan tek şey galibiyet. Tecrübeli çalıştırıcı 3 puan için planlarını yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2023- 11:04 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023- 11:10