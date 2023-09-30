ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 91-74 yendi.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Fatih Güler, Almina Kocabaş, Mustafa Çeltiker
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel, Tolefree 32, Sena Işık, Betül Kutlu 12, Davis 24, Nuran Tutsak, Öykü Taşkın 3, Elanur Demir 2, Şara Baş 1
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Hines-Allen 6, Yağmur Kübra Taşar, Büşra Akbaş, Berna Şahin, Sude Yılmaz, İnci Güçlü 2, Gizem Yavuz 5, Harrigan 31, Meltem Yıldızhan 12, Abdelkader 15, Vanloo 20
1. Periyot: 26-21
Devre: 39-46
3. Periyot: 56-65