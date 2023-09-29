Okan Buruk'un geçen sezon Galatasaray'ın başına gelmesinin ardından forma şansı bulan ve bu fırsatı çok iyi kullanan Sacha Boey, sergilediği performansla da Avrupa devlerini peşine taktı.
TRANSFER HABERLERİ | Dünya devlerinden Galatasaray'ın yıldızına kanca! Gözler Old Trafford'da olacak
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Cimbom'da yıldız isim, dünya devlerinin listesinde yer alıyor. Kulüpler, sarı-kırmızılı oyuncuyu izlemek için Old Trafford tribünlerinde yerlerini alacak. Scout ekipleri yıldız ismi detaylı bir şekilde izleyecek. | Galatasaray haberleri
Her geçen gün değerini daha da artıran Fransız sağ bek, sarı-kırmızılıların Manchester United'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında ise gözlem altına alınacak.
Fotomaç'ın haberine göre başta Arsenal ve Juventus olmak üzere birçok Avrupa kulübünün yetkilileri, Sacha Boey'yi tribünden takip edecek.