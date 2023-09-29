İşte Galatasaray'ın 6 maçlık kritik fikstürü!

Bu sezon tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Galatasaray, kritik bir periyoda girmeye hazırlanıyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlara çıkacak olan sarı kırmızılılar, 29 günde 6 önemli müsabaka oynayacak. İşte o fikstür... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2023- 06:40