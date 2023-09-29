Süper Lig'de yenilgisiz bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray daha da zorlu bir periyoda giriyor.
İşte Galatasaray'ın 6 maçlık kritik fikstürü!
Bu sezon tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Galatasaray, kritik bir periyoda girmeye hazırlanıyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlara çıkacak olan sarı kırmızılılar, 29 günde 6 önemli müsabaka oynayacak. İşte o fikstür... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynaması nedeniyle ilk maçına 25 Temmuz'da çıkan sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar 13 karşılaşmaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırmayı başaran ve ligde de son 5 maçından galibiyetle ayrılan Cimbom, cumartesi günü oynayacağı Ankaragücü maçıyla zorlu bir seriye daha start verecek.