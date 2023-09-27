Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, 29 Eylül Cuma günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
🦁 MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarımıza başladık! 💪 #GSvAG pic.twitter.com/eod0Mz4Tk3— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 27, 2023