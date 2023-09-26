Mauro Icardi inanılmazı başardı! Bu olay çok konuşulur

Mauro Icardi inanılmazı başardı! Bu olay çok konuşulur

Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor'a konuk oldu. Mücadelenin 37. dakikasında penaltı kazanan sarı kırmızılılar, uyguladığı penaltı organizasyonuyla dikkat çekti. Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi'ye pas attı. Arjantinli yıldız ise müsait durumda olmasına rağmen boş kaleye topu gönderemedi. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.09.2023- 21:09 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023- 21:15