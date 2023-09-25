UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekiple ilgili yaptığı açıklamalar ile gündem olan Kamil Grabara için Danimarka ekibinden açıklama geldi. Teknik direktör Jacob Neestrup kalecisi için, "Basın toplantısına çıktı ve oldukça komik olduğunu düşündüğüm bir şaka yaptı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekiple ilgili yaptığı açıklamalar ile gündem olan Kamil Grabara için Danimarka ekibinden açıklama geldi.

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup kalecisi hakkında yaptığı açıklamada, "Kulüp tarafından Kamil Grabara'ya ceza verilmeyeceğini söyleyebilirim. Basın toplantısına çıktı ve oldukça komik olduğunu düşündüğüm bir şaka yaptı. Sakin kalmalı ve rakip taraftarların uyguladığı baskıya boyun eğmeyeceğimizi söylemeliyiz. Burada bizim Danimarkalı ironimiz ve onun yaptığı şaka vardı." diye konuştu.

PEKİ NELER YAŞANMIŞTI?

Grabara, mücadeleden önce yapılan basın toplantısında taraftarlar için gelen soru karşısında, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu sözlerin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Rams Park'ta oynanan maçta Polonyalı kaleciye tepki gösterdi.

Kamil Grabara, maçın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde tepki çeken bir paylaşım yaptı.

24 yaşındaki futbolcu, bu paylaşıma gelen tepkiler sonrası kullandığı cümleyi "O b.ktan maçta" diye değiştirdi.

DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Grabara'nın paylaşımı sonrası, "Kopenhag kalecisi Kamil Grabara için yönetim kurulunda tartışıyoruz. Onunla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.