Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Kazımcan Karataş'ın sakatlığı, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'in statü gereği forma giyemeyeceği maçta teknik direktör Okan Buruk muhtemel 11'ini belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
İlk maçtan berqaberlikle ayrılan Cimbom, son 4 maçını kazanarak yenilmezlik serisini sürdürüyor.