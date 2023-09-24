Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş için açıklama geldi. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 24.09.2023- 13:50 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023- 13:58
20 yaşındaki oyuncu mücadelenin 29. dakikasında yerini Kaan Ayhan'a bırakmıştı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.