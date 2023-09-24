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Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş için açıklama geldi. GS SPOR HABERLERİ Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2023- 13:50 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023- 13:58









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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Başakeşehir - Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş'ın son durumu belli oldu.



20 yaşındaki oyuncu mücadelenin 29. dakikasında yerini Kaan Ayhan'a bırakmıştı.



İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:



Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.