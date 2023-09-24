Galatasaray'da flaş istatistik! Tam 30 maç sonra...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Başakşehir'i Ziyech ve Icardi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların bu galibiyetinin yanı sıra ise dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2023- 12:02