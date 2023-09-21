Josef de Souza'dan Galatasaraylıları kızdıran paylaşım!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'dan sarı-kırmızılıları kızdıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2023- 09:46