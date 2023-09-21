2015'te Sau Paulo'dan Fenerbahçe'ye 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Josef De Souza, geçirdiği 3 yılın ardından 12 milyon euro'ya Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transferi gerçekleşmişti.
Josef de Souza'dan Galatasaraylıları kızdıran paylaşım!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'dan sarı-kırmızılıları kızdıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 21.09.2023- 09:46
2 yıl sonra bu sefer Beşiktaş formasıyla yeniden Türkiye'ye dönen Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin ekibi Beijing Guoan'a gitmişti.
GÜLEN YÜZ EMOJİLİ PAYLAŞIM
Galatasaray'ın maçı devam ederken sarı-kırmızılıların yediği ikinci golden sonra Galatasaray taraftarının hoşuna gitmeyen paylaşım yaptı.