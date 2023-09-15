Galatasaray'da Davinson Sanchez siftah yaptı!

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Samsunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanda sarı-kırmızılıların yeni transferi Davinson Sanchez de yer aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda sarı-kırmızılıların yeni transferi Davinson Sanchez de yer aldı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Davinson Sanchez de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Samsunspor'u konuk edecek.