LEVENT TÜZEMEN - Bu bir uyarıdır!
Galatasaray 2-0'dan dönüp beraberliği yakalayarak Şampiyonlar Ligi'ne tutundu. Eğer kaybetseydi, ağır bir travma yaşardı. Muslera'nın hatasıyla yenilen ilk gole kadar oyunun hakimi Galatasaray'dı, müthiş pozisyonlar yakaladı. Kerem Aktürkoğlu, geceye damga vuracak pozisyonlarda iki gollük vuruşu dışarı yaptı, bir kez de topu direğe nişanladı. Mertens ve Icardi de Galatasaray'ı öne geçirecek golleri harcadılar. Yani ilk yarı Galatasaray en az 3 gol atardı. Ama futbolda hataya yer yok. Muslera'nın geçen seneden ders almayıp yaptığı kısa vuruş, Galatasaray'ın gol yemesine neden oldu.