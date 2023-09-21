Bu pozisyonları cömertçe harcayınca dakikaların ilerlemesiyle daha maliyetsiz, daha ünsüz ve daha kötü oyunculara sahip olan ancak takım olmayı başaran taraf oyunun üstünlüğünü ele geçirdi. Ligimizin en büyük kahramanlarından Icardi, fizik olarak eksik kalınca maharetlerini sergileyemedi. İlk yarıda amatörce yenen golün ardından ikinci yarıdaki daha da komik hatalarla yenen gol de eklenince maçı TV'den ve tribünden izleyen tüm Galatasaraylılar saatte 200 km hızla duvara çarpmışçasına gerçeklerle yüzleşti. Kağıt üstünde kazanılması en mümkün görünen maçı kaybetmek başta Okan Hoca için olmak üzere çok büyük sıkıntı yaratacaktı.