UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Kopenhag'ı ağırladı.
Galatasaray Kopenhag maçı sonrası Ahmet Çakar'dan büyük övgü! "Hayata döndürdü"
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Kopenhag'ı ağırladı ve mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Mücadelede sarı-kırmızılılar 2-0 geriye düşse de, 2 dakikada bulduğu gollerle 2-2 beraberlikle sahadan ayrılmasını bildi.
Karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...