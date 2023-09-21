GALATASARAY HABERLERİ: UEFA'dan Tete'ye büyük onur! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda oyuna sonradan dahil olan ve 1 gol, 1 asist yapan Tete, UEFA tarafından haftanın ilk 11'ine seçildi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2023- 15:28