Galatasaray Başakşehir hazırlıklarına başladı!

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2023- 17:05