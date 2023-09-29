Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Galatasaray liderlik peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Cimbom'da Kazımcan Karataş'ın eksikliği devam ederken, başka bir eksik bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk, hafta içi oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United maçını da düşünerek muhtemel 11'ini belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.