UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Danimarka ekibi 35'inci dakikada Elyounoussi ve 58'inci dakikada Gonçalves'in golleriyle 2-0 öne geçti. Galatasaray, 86'ncı dakikada Boey ve 88'inci dakikada Tete'nin golleriyle beraberliği yakaladı.

7'nci dakikada Galatasaray etkili geldi. Boey'in ceza sahası içerisine doğru attığı topu savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Mertens, pasını ceza sahası içerisindeki Icardi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda topu kaleci Grabara kornere çeldi.



16'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



24'üncü dakikada Kopenhag savunması topu uzaklaştırmak isterken Torreira araya girdi. Torreira'nın müdahalesiyle topu önünde bulan Mertens ceza sahası içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top üst direkten auta çıktı.



35'inci dakikada Kopenhag öne geçti. Jelert'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada arka direkteki Lerager, topu Elyounoussi'ye indirdi. Elyounoussi'nin sol ayağıyla vuruşunda top kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.



37'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Boey, pasını Torreira'ya verdi. Torreira'nın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mertens'in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.



Mücadelenin ilk yarısı Kopenhag'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



56'ncı dakikada Larsson'dan pası alan Gonçalves'in ceza sahası yayından çektiği şutta top üstten auta çıktı.



58'inci dakikada savunma arkasına atılan pasa iyi hareketlenen Meling, pasını Gonçalves'e aktardı. Gonçalves'in kaleci Muslera kalede değilken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.



73'üncü dakikada Jelert, sol kanatta Angelino'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.



86'ncı dakikada Tete'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Boey'in sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-2.



88'inci dakikada sol kanattan Zaha'nın açtığı ortada top ceza sahası sağ çaprazındaki Tete ile buluştu. Tete'nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 2-2.



Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.



BAKAN OSMAN AŞKIN BAK MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşılaştığı maçı tribünden izledi. Bakan Bak, sarı-kırmızılı ekibi bu önemli maçta yalnız bırakmadı.