UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde Kopenhag'ı konuk etti. Mücadelenin 24. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi'nin pasında penaltı noktasının gerisinden kaleyi yokladı. Ancak top üst direkten döndü.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu direğe takıldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde Kopenhag'ı konuk etti. Mücadelenin 24. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun çektiği şut direkten döndü. | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 20.09.2023- 20:14 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023- 20:53