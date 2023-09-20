Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadelesinde Kopenhag ile karşılaştı. Sarı kırmızılılarda tribünler, maçın 60. dakikasında oyundan alınan Dries Mertens ve Kerem Demirbay'a tepki gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Kopenhag'ı ağırladı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, mücadelenin 60. dakikasında oyundan alınan Dries Mertens ve Kerem Demirbay'ı protesto etti.

Taraftarların bir bölümü ise iki futbolcuyu alkışladı.

Öte yandan Cimbom'da, Mertens ve Kerem Demirbay'ın yerine Tete ve Sergio Oliveira oyuna dahil oldu.