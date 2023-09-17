İlk yarıyı da 3-0 bitirmeleri büyük bir avantajdı. Neden? Çünkü Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile çok kritik bir maç oynayacaklardı. 60. dakikadan sonra Okan hoca rahat rahat değişiklikler yapabilirdi. Ancak sarı-kırmızılılar açısından böyle olmadı.İkinci yarının başında yedikleri gol onları telaşlandırdı. İkinci gol de gelince herkes 'acaba' demeye başladı. Fakat Galatasaraylı taraftarlar, ne zaman 'acaba' dese sahneye Mauro İcardi çıkıyor ve o 'acaba'yı ortadan kaldırıyor.