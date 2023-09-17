Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u 4-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Galatasaray Samsunspor maçı sonrası Mauro Icardi'yi öve öve bitiremedi!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor'u ağırladı ve rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarları bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılıların galibiyeti getiren gollerini Kerem(2), Abdülkerim ve Icardi kaydetti.
Fotomaç Gazetesi yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi.