Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u ağırlayacak.
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı son gün patlatıyor! Erden Timur devreye girdi
Galatasaray'da çalışmalar, yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala devam ediyor. Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı ekip transfer döneminin son gününde bombayı patlatıyor. Cimbom, ön liberoya Eyüp Aydın'ı takviye eden kurmaylar hücum hattına da gençlik aşısı vurmayı düşünüyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yoğun şekilde sürdürüyor.
Futbolcular, teknik direktör Okan Buruk'un liderliğinde son taktik idmanlarını gerçekleştirdi.