Galatasaray'da Hakim Ziyech golden sonra Mauro Icardi ile ne konuştu? O diyaloğu açıkladı!

Galatasaray'ın yeni yıldızı Hakim Ziyech, Samsunspor maçının ardından konuştu. Ziyech, "Galatasaray'daki ilk maçımdı, keyifliydi. İyi oynadığımı düşünüyorum. Daha fazla süre almak isterdim. Daha fazla oynamak istiyorum. Atmosfer çok iyiydi. Bu atmosferin devam edeceğini düşünüyorum. 4-2'lik galibiyetten mutluyum. Umarım taraftarlarımız da mutlu olmuştu" ifadelerini kullandı. Faslı futbolcu 4. golden sonra Mauro Icardi ile arasındaki diyalogdan da bahsetti. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ziyech "Galatasaray'daki ilk maçımdı, keyifliydi. İyi oynadığımı düşünüyorum. Daha fazla süre almak isterdim. Daha fazla oynamak istiyorum. Atmosfer çok iyiydi. Bu atmosferin devam edeceğini düşünüyorum. 4-2'lik galibiyetten mutluyum. Umarım taraftarlarımız da mutlu olmuştu." dedi.

Dördüncü golde çektiği sert şuta Mauro Icardi'nin kafayla vurması hakkında konuşan Ziyech "Icardi'nin topa kafayla dokunduğunu maçta fark etmedim. Yanıma geldi ve söyledi. Icardi söylediyse doğrudur. İçeri girerken şakalaştık. Sonra izledik, gerçekten dokunmuş. Güzel bir an oldu, şakalaştık." ifadelerini kullandı.

Fizik durumuyla ilgili bilgi veren Ziyech "İlk 45 dakikamı oynadım, Son 4 ayda en uzun sürem. Adım adım gideceğiz. Ufak bir sakatlık geçirdim, şimdi iyiyim. Daha fazla oynayacağım. En üst seviyeye ulaşacağım." diyerek sözlerini noktaladı.