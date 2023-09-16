Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Galatasaray, yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirdi.
Galatasaray transferde kesenin ağzını açtı! Verilen maaşlar dudak uçuklattı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2023-24 sezonu transfer döneminin sona ermesinin ardından, Galatasaray'ın kadrosu da netleşti. 14 yeni oyuncuyu takıma dahil eden sarı-kırmızılılar, maaşlarda ise kesenin ağzını açtı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Cimbom, transfer bilançosunu ise yaklaşık 11.8 milyon Euro ekside kapattı.
G.Saray Başkan Vekili Erden Timur, eylül ayı olağan genel kurulunda konuştu ve gelir-gider dengesi hakkında konuştu.