Galatasaray transfer operasyonuna hız kesmeden devam ediyor.
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Eyüp Aydın ile anlaştı! İşte geliş saati
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın ile anlaştı. 19 yaşındaki oyuncu saat 23.00'da İstanbul'da olacak. | Galatasaray haberleri
3 kulvarda başarı hedefinde olan sarı-kırmızılılar, üst üste hamlelerle kadrosunu güçlendiriyor.
Son olarak Ndombele ve Davinson Sanchez'e imza attıran Aslan'da operasyon sürüyor.