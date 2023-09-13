U-18 Milli Takım Teknik Direktörü ve Galatasaray’ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbolculuk döneminde ezeli rakiplerden transfer teklifi aldığını dile getiren Sarıoğlu, Galatasaray'ın kendisine verilen sözleri tutmadığını ifade etti. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

U-18 Milli Takım Teknik Direktörü ve Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu, Fotomaç'a çok özel açıklamalarda bulundu.

Riva Milli Takım Tesisleri'nde Kübra Gündüz'ün sorularını yanıtlayan Sabri Sarıoğlu, futbol hayatına nasıl başladığından, Galatasaray'da uzun yıllar kaptanlık yapmasına kadar birçok konuyu anlattı. Galatasaray'dan ayrılık süreci hakkında "Ayrıldığımı havaalanında sadece bir telefonla öğrendim." açıklamasını yapan Sabri Sarıoğlu verilen sözlerin tutulmadığını belirterek kırgın ve üzgün olduğuna dair olay yaratacak açıklamalara da imza attı.

Volkan Demirel ile saha içerisindeki tartışması, Sabri Reis lakabının hikayesi, Ümit Karan ile paylaşamadıkları golü, ezeli rakiplerden gelen teklifleri, 2004 yılında Villarreal - Galatasaray maçında yanlış yazılan Sarbi forması, teknik direktörlük kariyerine nasıl adım attığı ve U-18 milli takımının yeni hedefleri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda da bulundu...

İşte Sabri Sarıoğlu'nun tüm açıklamaları...