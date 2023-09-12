Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez'in giyeceği forma numarası belli oldu.
Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi resmi sitesine göre Galatasaray'da 6 numaralı formayı giyecek.
Davinson Sanchez, milli takım arasından sonra Galatasaray ile antrenmanlara başlayacak.
Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez 6 numara giyecek
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Tottenham'dan transfer ettiği Davinson Sanchez, sarı-kırmızılılarda 6 numaralı formayı giyecek.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 12.09.2023- 22:07
Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez'in giyeceği forma numarası belli oldu.