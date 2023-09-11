Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY HABERİ: Nicolo Zaniolo İtalya'da alay konusu oldu!
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, ülkesinde gündem oldu. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, İtalya'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı Makedonya maçı sonrası büyük tepki çekti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma'dan kadrosuna katmıştı.
Cimbom, yaz transfer döneminde ise İtalyan oyuncuyu Premier Lig ekibi Aston Villa'ya göndermişti.