Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Sacha Boey ve Victor Nelsson kararı! Yeni teklif yapılacak
Son dakika Galatasaray haberleri: Türkiye'nin dev takımlarından Galatasaray bu sezon yaptığı flaş transferlerle Süper Lig'in en değerli takımı oldu. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuları kadrosuna kattıktan sonra takım içi dengeyi sağlamak amacıyla yıldız oyunculara yeni tekliflerde bulunacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda son olarak mevcut kadrodaki yıldız oyuncular ile ilgili kritik adımlar atılıyor.
Avrupa'da ses getiren transferleri arka arkaya açıklayan Galatasaray'da yönetim, takım içindeki maaş dengesine de büyük önem veriyor.