Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, yoluna namağlup devam ediyor.
Galatasaray'dan Paris çıkarması! 32 milyon Euro'luk İspanyol
Yaptığı transferlerle Avrupa'da ses getiren Galatasaray, harekatına devam ediyor. 15 Eylül'de bitecek olan transfer döneminde fırsat kovalayan sarı-kırmızılı ekipte rota Fransa'ya çevrildi. Yoğun bir çalışma başlatan kurmaylar, PSG'de fora giyen İspanyol yıldız için temasa geçmeye hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın 32 milyon Euro'luk yeni çileği... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başladı.
Cimbom ilk olarak Zalgiris ile kozlarını paylaştı.