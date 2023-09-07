Galatasaray'dan Paris çıkarması! 32 milyon Euro'luk İspanyol

Yaptığı transferlerle Avrupa'da ses getiren Galatasaray, harekatına devam ediyor. 15 Eylül'de bitecek olan transfer döneminde fırsat kovalayan sarı-kırmızılı ekipte rota Fransa'ya çevrildi. Yoğun bir çalışma başlatan kurmaylar, PSG'de fora giyen İspanyol yıldız için temasa geçmeye hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın 32 milyon Euro'luk yeni çileği... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2023- 10:01