Geçen sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek adına 3 aşamalı ön eleme mücadelesi verdi.
Manchester United'a Galatasaray şoku!
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile aynı gruba düşen temsilcimiz Galatasaray, rakiplerini korkutmaya devam ediyor. İşte İngiliz devi Manchester United cephesinde yaşananlar...
Sarı-kırmızılılar öncelikle Litvanya ekibi Zalgiris'i elemeyi başardı.
Galatasaray'ın bir sonraki turda ise rakibi Slovenya ekibi O. Ljubljana oldu.