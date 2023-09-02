Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazanırken, maçın ardından Sacha Boey açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, "Maçın zor olacağını biliyorduk. İyi konsantre olduk ve sonunda 3-0 kazandık." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da, Sacha Boey maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maçın zor olacağını biliyorduk. İyi konsantre olduk ve sonunda 3-0 kazandık. Sağlam bir takımız, defansta iyi işler yapıyoruz. Geçen seneki gibi iyi şekilde gitmek için mücadele ediyoruz.