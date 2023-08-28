GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İspanyollardan bomba iddia! "Sergio Ramos o tarihte açıklanacak"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta olan Galatasaray, Molde'yi ağırlayacak ve 3-2'lik skorun avantajıyla sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılıların bir süredir bonservisi elinde olan Sergio Ramos için girişimleri bulunurken, İspanyol basınından konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)