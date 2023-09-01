Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Galatasaray'a 45 milyon Euro'luk orta saha! Transferde ters köşe
Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılıların transferde en çok önem verdiği mevki ise orta saha. Yönetim, 6-8 numara pozisyonu için birçok isimle temas halindeydi. Ancak Cimbom'un transferdeki asıl hedefi ortaya çıktı. Konuyla ilgili gelişmeyi ise İngiliz basını açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Başkan Vekili Erden Timur, transferin son günlerinde hedeflediği oyuncuları takıma kazandırmak için adeta gaza bastı.
Cimbom, takımdan ayrılan futbolcuların ardından özellikle orta saha bölgesinde eksiklik yaşıyordu.