Galatasaray'a 45 milyon Euro'luk orta saha! Transferde ters köşe

Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılıların transferde en çok önem verdiği mevki ise orta saha. Yönetim, 6-8 numara pozisyonu için birçok isimle temas halindeydi. Ancak Cimbom'un transferdeki asıl hedefi ortaya çıktı. Konuyla ilgili gelişmeyi ise İngiliz basını açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)