Trendyol Süper Lig'de 2 maçta 4 puan toplayan Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi mutluluğu yaşanıyor.
Son dakika Galatasaray transferi: Cimbom'un genç yıldızına bir talip daha!
Galatasaray'da transfer hareketliliği sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların genç yıldızı için bir takım daha talip oldu. Yönetimin en az 10 milyon Euro bonservis beklediği yıldız isim için nasıl bir karar vereceği merak konusu olmaya devam ediyor. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Trendyol Süper Lig'de 2 maçta 4 puan toplayan Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi mutluluğu yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Molde'yi geçerek gruplara kaldı ve kasasını doldurdu.
Yönetim bununla birlikte ise transferde de gaza bastı.