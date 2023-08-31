Son dakika Galatasaray transferi: Cimbom'un genç yıldızına bir talip daha!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların genç yıldızı için bir takım daha talip oldu. Yönetimin en az 10 milyon Euro bonservis beklediği yıldız isim için nasıl bir karar vereceği merak konusu olmaya devam ediyor. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2023- 09:05