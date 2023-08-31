İşte Galatasaray'ın yeni transferi! Kulübüyle anlaşma tamam

Molde'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan ve büyük bir geliri kasasına koyan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Avrupa'dan birçok yıldızla temas halinde olan sarı kırmızılılar, sürpriz bir oyuncunun transferinde son aşamaya geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2023- 09:48