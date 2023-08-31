UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor.
İşte Galatasaray'ın yeni transferi! Kulübüyle anlaşma tamam
Molde'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan ve büyük bir geliri kasasına koyan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Avrupa'dan birçok yıldızla temas halinde olan sarı kırmızılılar, sürpriz bir oyuncunun transferinde son aşamaya geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 31.08.2023- 09:48
Takımda forma bulmakta zorlanan Berkan Kutlu, İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanıyor.
Okan Buruk'un kalmasını istemesine rağmen 25 yaşındaki oyuncunun ayrılmayı kafasına koyduğu ve yönetimin de onay verdiği öğrenildi.