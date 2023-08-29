Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile eşleşmişti. Sarı-kırmızılı ekip iki karşılaşmayı da 3-2 ve 2-1'lik skorlarla kazanarak adını Devler Ligi'nin grup aşamasına yazdırdı. Cimbom'da Angelino mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu. İşte Angelino'nun sözleri... | Galatasaray haberleri

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile eşleşmişti. Sarı-kırmızılı ekip iki karşılaşmayı da 3-2 ve 2-1'lik skorlarla kazanarak adını Devler Ligi'nin grup aşamasına yazdırdı. Cimbom'da Angelino mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ANGELINO'NUN SÖZLERİ:

Zor bir maçtı ama biraz da biz zorlaştırdık. Kendimi geliştirmem gereken çok şey. Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Şu anda mutluyuz, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Keyfini çıkarmamız gerekiyor. Biraz zaman var. Onu hak ettiğimizi düşünüyorum. Dünyanın en prestijli yerinde oynayacağız. Keyfini çıkaracağız. Taraftara çok teşekkür ediyoruz. Bize desteklerini hiçbir zaman eksik etmiyorlar.