UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Molde'yi ağırlıyor. Sarı-kırmızılı takım ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanmıştı. Bu maçta her türlü galibiyet ve beraberlik, Cimbom'a yarayacak ve adını gruplara yazdıracak. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray sahasında Molde ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

GALATASARAY - MOLDE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Kerem, Mertens, Tete, Icardi.

Molde: Karlström, Haugan, Björnbak, Ellingsen, Knudtzon, Kaasa, Mannsverk, Breivik, Haugen, Eikrem, Brynhildsen.

GALATASARAY - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Molde maçı 29 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA KÜKRÜYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. 12'si Avrupa Ligi, 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarıkırmızılılar, PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu sezon da işler yolunda gidiyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de 2 olmak üzere 7 resmi maç oynadı ve hiç yenilmedi. Bugün de Avrupa fatihi Galatasaray'dan tüm Türkiye yeni bir zafer bekliyor.

GOL SİLAHI MAURO ICARDI

Molde karşısında Okan Buruk'un en büyük kozu Mauro İcardi olacak. Geçen sezon herkesi mest eden Arjantinli yıldız yeni sezona da hızlı başladı. Oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu bu golleri Olimpija Ljubljana, Trabzonspor ve Molde maçlarında kaydetti.

TORREIRA'NIN CEZASI BİTTİ

G.Saray'da kırmızı kart cezasını Molde ile Norveç'te oynanan ilk maçta tamamlayan Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Molde ile oynanacak rövanşta görev alabilecek. Buna karşılık Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Zaha ve Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

GRUPLARDA 17. KEZ

G.Saray, Molde karşısında yarın istediği sonucu alması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Sarı-kırmızılı takım, 9 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

MARCINIAK YÖNETİYOR

G.Saray ile Molde arasında oynanan mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetiyor. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial... 42 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezon Manchester City ve İnter arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalmıştı.

NASIL TUR ATLAR?

Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanmayı başaran Galatasaray, sahasında konuk edeceği Molde'yi mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak.