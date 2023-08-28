Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde ile karşılaşacak.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray yeni orta sahayı İngiltere'de buldu! Tottenham ile görüşmeler başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde ile karşılaşacak Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip İngiliz devi Tottenham'ın yıldız ismi için harekete geçti. Kurmaylar, Ada ekibi ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip ilk mücadelede rakibi deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.
Cimbom'da golleri 25. dakikada Sergio Oliveira, 29. dakikada Mauro Icardi ve 90+3'te Fredrik Midtsjö kaydetti.