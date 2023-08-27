Orta sahaya yapılan takviyelerin ardından 11'deki şansının azalacağını düşünen ve teknik direktör Okan Buruk ile görüşme yapan 25 yaşındaki futbolcunun, "Gitmek istiyorum hocam" dediği, Cimbom'un teknik patronunun ise "Takımda kalmanı istiyorum.