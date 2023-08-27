Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da o yıldız isim takımdan ayrılmak istiyor!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bu sezon yağtığı transferlerle taraftardan beğeni topladı. Yıldız orta saha arayışını sürdüren sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un o yıldızı takımdan ayrılmak istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen sarı-kırmızılılar buna göre hamle yapmayı planlıyor.
Devler Ligi'nin yanı sıra Süper Lig için de şampiyonluk isteyen Cimbom, yerli kuralına titizlikle dikkat ediyor.