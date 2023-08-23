UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Molde'ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar bu maçtan galip gelmek ve rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları maçın CANLI ANLATIMI haberimizde... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray deplasmanda Molde ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

MOLDE - G.SARAY İLK 11'LER

Molde: Karlström, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem.

G.Saray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Yunus Akgün, Mertens, Kerem, Icardi.

MOLDE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Molde - Galatasaray maçı 23 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Aker Stadyumu'nda karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanıyor.

KARŞILAŞMAYI ANTHONY TAYLOR YÖNETİYOR

Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetiyor. Onun yardımcılıklarını Stuart Burt ve Lee Betts yapıyor.

RAKİBİN GÖZDESİ OLA BRYNHILDSEN

Ligi nisan ayında başlayan Molde, yerel sezonunda 19. haftasına geldi. 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi ile dördüncü sırada bulunan Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Finlandiya ekibi HJK, Üçüncü Tur'da ise Klaksvik ile karşı karşıya gelerek adını Play-off turuna yazdırdı. 15 maçta 7 golü bulunan 1999 doğumlu Ola Brynhildsen, en skorer oyuncuları olarak göze çarpıyor.

Galatasaray rövanş maçını 29 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynayacak.

MOLDE'DE TANIDIK İSİM

Molde'de, Galatasaray'da 2016-2021 yıllarında arasında oynayan Martin Linnes forma giyiyor. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 146 resmi maçta görev alırken, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Norveçli futbolcu, Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDA 307. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 306 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 109 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 408 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü. Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında beşinci sınavına çıkacak.

BU SEZON 6 RESMİ MAÇ OYNADI

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Süper Lig'de 2 olmak üzere 6 resmi maç oynadı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 berberlik aldı.

MOLDE NORVEÇ LİGİ'NDE 4. SIRADA YER ALIYOR

Molde, Norveç Ligi'nde geride kalan 19 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 34 puanla 4. sırada bulunuyor. Molde, son olarak evinde Valerenga ile golsüz berabere kaldı. Galatasaray'da, Olimpija Ljubljana ile oynanan rövanş maçında kırmızı kart gören Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Molde karşısında forma giyemeyecek.