Süper Lig'in şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Adı uzun bir süre Galatasaray ile anılan anca Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Rashica için sarı-kırmızılılardan flaş bir transfer misillemesi gelecek gibi duruyor. Buna göre Galatasaray'da yönetim siyah-beyazlıların peşinde olduğu yıldız için girişimlere başladı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2023- 15:40