Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta müsabakaları tamamlandı.
Süper Lig'in şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Adı uzun bir süre Galatasaray ile anılan anca Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Rashica için sarı-kırmızılılardan flaş bir transfer misillemesi gelecek gibi duruyor. Buna göre Galatasaray'da yönetim siyah-beyazlıların peşinde olduğu yıldız için girişimlere başladı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 22.08.2023- 15:40
İki maçta iki galibiyetle 6 puan elde eden Fenerbahçe, liderlik koltuğuna oturdu.
Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte yeni oranlar...