Orta saha mevkisine takviye düşünen Galatasaray'a transferde kötü haber geldi.
TRANSFER HABERİ: Matteo Guendouzi transferinde Galatasaray'a büyük rakip!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transfer sezonunun büyük hamlelerini yapan ve Avrupa'da adından çokça söz ettiren Galatasaray, yeni transfer arayışına girdi. Hedefini Fransa'da bulan sarı-kırmızılılar, Matteo Guendouzi'yi listesini almıştı. Yıldız oyuncuyu transfer etmek isteyen Cimbom'a büyük rakip çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Uzun süredir temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar, son olarak Marsilya'da forma giyen Matteo Guendouzi'yi gündeme aldı.
Paredes, Renato Sanchez ve Fred gibi oyunculardan istediği dönüşü alamayan Cimbom'da öncelik Guendouzi olmuştu.