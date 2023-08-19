GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibinin Nelsson inadı! Teklif yükselttiler

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı-kırmızılı ekibe önemli teklifler geliyor. Cimbom'da Victor Nelsson, Avrupa'nın önde gelen liglerinden teklifler alıyor. İngilizler ise Danimarkalı oyuncunun peşini bırakmıyor. İşte yapılan yeni teklif... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2023- 06:40