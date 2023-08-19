Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibinin Nelsson inadı! Teklif yükselttiler
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı-kırmızılı ekibe önemli teklifler geliyor. Cimbom'da Victor Nelsson, Avrupa'nın önde gelen liglerinden teklifler alıyor. İngilizler ise Danimarkalı oyuncunun peşini bırakmıyor. İşte yapılan yeni teklif... | Galatasaray haberleri
Sarı-Kırmızılılar'da Ramos iddiaları gündeme geldikten sonra takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız oyuncu için İngilizler oldukça ısrarcı.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham yıldız isim ile ilgileniyordu.