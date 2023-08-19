Okan Buruk'tan flaş hakem sözleri!
Maç sonrası G.Saray'dan Ziyech sürprizi!
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
19 Ağustos 2023 Döviz Kuru!
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
"Asıl amacımız şampiyon olmak!" "Asıl amacımız şampiyon olmak!" 00:07
Dev maçta sakatlık şoku! Oyundan ayrıldı Dev maçta sakatlık şoku! Oyundan ayrıldı 23:36
Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 23:00
Toroğlu: Ses var görüntü yok! Toroğlu: Ses var görüntü yok! 22:55
G.Saray Ziyech'i KAP'a bildirdi! G.Saray Ziyech'i KAP'a bildirdi! 22:39
F.Bahçe'de yol ayrımı! Kartal kadroda düşünmüyor F.Bahçe'de yol ayrımı! Kartal kadroda düşünmüyor 22:30
Daha Eski
Buruk'tan 3 değişiklik! Buruk'tan 3 değişiklik! 22:11
Okan Buruk: Kazanmak istiyoruz! Okan Buruk: Kazanmak istiyoruz! 21:21
Talisca için son viraj Talisca için son viraj 19:40
Bjelica'dan G.Saray maçı öncesi iddialı sözler! Bjelica'dan G.Saray maçı öncesi iddialı sözler! 18:18
G.Saray - Trabzonspor | CANLI G.Saray - Trabzonspor | CANLI 18:08
G.Saray - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu G.Saray - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu 18:00
SON DAKİKA