Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı ve mücadeleyi 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Arjantinli santrfor, "Golleri attığım için mutluyum. Biz kazandık o yüzden mutluyum. Asıl amacımız şampiyon olmak." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da, galibiyeti getiren Mauro Icardi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte yıldız ismin o sözleri:

Önemli bir maçtı bizim için. Derbi diyebileceğimiz bir maç. Kazandığımız için memnunuz. İlk maçta berabere kaldık, onun da verdiği motivasyon vardı. Golleri attığım için mutluyum. Biz kazandık o yüzden mutluyum.

Ben hırslı bir oyuncuyum. Olabildiğinde çok gol atmaya çalışacağım. Asıl amacımız şampiyon olmak ama bununla birlikte daha çok gol atmaya çalışacağım. Hepimizin daha iyi olması gerekiyor. Bu sezon da olabilecek en yüksek noktaya çıkmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum.

TRANSFERLER HAKKINDA...

Şampiyon takıma geliyorlar. Başkanımız da ona göre oyuncu getiriyor. Her birinin kendini göstermesi gerekiyor. Kendilerini gösterince takım daha da ileriye gidecektir.