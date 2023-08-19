Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı ve mücadeleyi 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Uruguaylı yıldız, "Galatasaray forması giydiğim için mutluyum. Dışarıda farklı konular geçebilir ama ben burada çok mutluyum." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da, Lucas Torreira maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Geri döndüğüm için çok mutluyum. Uzun bir aradan sonra, zor bir sakatlıktan sonra geri döndüm. Arkadaşlarımla yeniden maça çıkabildiğim için mutluyum. Arkadaşlarım da beni süreçte yalnız bırakmadı. Bu tarz maçlarda hayatımızı ortaya koymamız lazımdı. İlk maç berabere kaldık, bu maçta kendimizi göstermemiz gerektiğini düşürdük. Kayseri'deki beraberlikten sonra mutlu olduk.

Galatasaray forması giydiğim için mutluyum. Dışarıda farklı konular geçebilir ama ben burada çok mutluyum.