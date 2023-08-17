UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek play-off turuna yükselen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Matteo Guendouzi'ye tarihe geçecek teklif!
Transfer döneminde birbirinden önemli yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da sıra geldi orta saha transferine... Sarı-kırmızılılar bir süredir Marsilya'da kariyerini sürdüren Matteo Guendouzi için temaslarını sürdürürken, tarihe geçecek bir teklif sunduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle adından sıkça söz ettirdi.
2022/2023 sezonunda gösterdiği performansla kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin bonservisini alan Cimbom; Wilfried Zaha, Angelino ve Tete gibi yıldız isimleri de renklerine bağladı.