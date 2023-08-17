GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Hakim Ziyech imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, kadrosuna kattığı yıldızlara bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Hakim Ziyech'i renklerine bağladı. İşte 30 yaşındaki Faslı yıldızın sözleşme detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2023- 06:40