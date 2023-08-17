Birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan Galatasaray transfer şova devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Hakim Ziyech imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, kadrosuna kattığı yıldızlara bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Hakim Ziyech'i renklerine bağladı. İşte 30 yaşındaki Faslı yıldızın sözleşme detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan Galatasaray transfer şova devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip tam da Milot Rashica'nın Beşiktaş'a transfer olduğu gün yine ezeli rakibinden aşağı kalmadı.
Hakim Ziyech hamlesiyle transfer piyasasını bir kez daha salladı.