The Guardian'da yer alan habere göre Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılacak olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye'ye geliyor.

FENERBAHÇE İSTİYORDU

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız için, sarı-lacivertliler birçok teklif yapmıştı.

The Guardian'ın futbol muhabiri Jacob Steinberg, "Hakim Ziyech, Galatasaray'a transfer olmak için Chelsea'den ayrılacak gibi görünüyor. Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye gidiyor" şeklinde.